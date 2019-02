Elezioni Regionali: Ecco i Campioni di Preferenze Lista per Lista

I dati sono quasi definitivi e si delineano già marcati i campioni di preferenze in regione Abruzzo.

Il candidato più votato in assoluto è Domenico Pettinari del M5S che ha superato abbondantemente i 9200 voti validi.

Invece sopra gli 8000 sono arrivati due candidati nel teramano, della Lega Pietro Quaresimale e Emiliano Di Matteo e Emanuele Imprudente nella circoscrizione di L’Aquila.

La Lega porta in consiglio regionale anche Nicola Campitelli a Chieti e Vincenzo D’Incecco a Pescara.

In Forza Italia vanno bene solo i veterani uscenti Lorenzo Sospiri (a Pescara) e Mauro Febbo (a Chieti) e Umberto D’Annuntiis.

Invece ottimo risultato per il vice sindaco dell'Aquila Guido Quintino Liris traghettato in Fratelli d'Italia dopo una militanza storica in Forza Italia. Per la lista Azione Politica il più votato è Roberto Santangelo a L’Aquila. E nella lista UDC-DC-IDEA la più votata in Abruzzo è la candidata “scomoda” Marianna Scoccia a L’Aquila, moglie di Andrea Gerosolimo.

Nel centrosinistra Giovanni Legnini accompagna allo scrano di consigliere regionale gli uscenti Dino Pepe (Teramo) , Silvio Paolucci (Chieti) e Pierpaolo Pietrucci (L’Aquila).

Il più votato a Pescara è il vicesindaco Antonio Blasioli. Nella lista “Legnini Presidente” buona performance a L’Aquila di Americo Di Benedetto e a Teramo di Luciano D’Amico.

Nel nel chietino spicca Alessandro Lanci, mentre nel pescarese il maggior numero di preferenze è andato a Giovanni Di Iacovo. Bene anche Marinella Sclocco nella lista dei progressisti a Pescara e Francesco Mastromauro a Teramo.

Si conferma anche Donato Di Matteo sempre in provincia di Pescara con Avanti Abruzzo. Un altro uscente, Lorenzo Berardinetti, trascina ad un buon risultato la lista “Abruzzo in Comune” in provincia de L’Aquila. Sotto la soglia del 2% le altre civiche dei “Centristi per l’Europa” e “Avanti Abruzzo”.

Nel M5S oltre a Pettinari i più votati nelle altre circoscrizioni sono Sara Marcozzi a Chieti, Giorgio Fedele a L’Aquila e Marco Cipolletti a Teramo.