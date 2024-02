Elezioni Regionali: Slittano i Festeggiamenti dei 100 Giorni agli Esami

I festeggiamenti dei 100 giorni agli esami, tradizionale appuntamento per gli studenti prossimi alla maturità, sono stati rinviati al 15 marzo. La decisione è stata presa durante un vertice di coordinamento delle Forze dell'Ordine presso il Palazzo del Governo. La data è stata concordata con l'Ufficio Scolastico regionale e territoriale, la Diocesi e il Santuario di San Gabriele, oltre alla Presidente della Consulta degli Studenti. All'incontro hanno partecipato anche i vertici della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e del 118.

Il posticipo dal 11 al 15 marzo è stato necessario per garantire la sicurezza degli studenti, considerando l'impegno delle forze dell'ordine nelle elezioni regionali del 10 marzo. Durante le operazioni di scrutinio, che inizieranno la sera del 10 marzo e si concluderanno il giorno successivo, sarà difficile assicurare i controlli e i presidi di sicurezza necessari per gli eventi previsti per i maturandi. L'organizzazione dell'evento vedrà anche il coinvolgimento dei Sindaci di Isola del Sasso e di Colledara, i quali hanno confermato l'emanazione di ordinanze per regolare il consumo di bevande alcoliche e per gestire la viabilità durante i festeggiamenti.