Elezioni USA 2024: Trump è il 47° presidente, nuova era politica annunciata

Donald Trump ritorna alla Casa Bianca, promettendo di fermare le guerre e rilanciare l'economia americana.

Donald Trump, il controverso leader repubblicano, ha vinto le elezioni presidenziali del 2024, superando Kamala Harris e diventando il 47° presidente degli Stati Uniti. Alla guida di una campagna che ha visto ampi consensi nelle regioni economicamente svantaggiate e un impatto significativo del sostegno di influenti figure come Elon Musk, Trump ha ottenuto 279 grandi elettori. A 78 anni, è il più anziano presidente ad entrare in carica, nonostante le sue note vicende giudiziarie.

La campagna di Trump si è distinta per la promessa di "fermare le guerre" e riportare un'“età dell'oro” per l'America. Ha sottolineato l'importanza della sicurezza al confine e la protezione dei diritti dei cittadini. Le sue parole hanno rievocato la volontà di mantenere le promesse e portare stabilità, dopo un mandato segnato da tensioni politiche e due impeachment.

Tesla e Wall Street hanno reagito con ottimismo alla notizia della sua elezione, con un'impennata nei futures dello S&P 500 e del Nasdaq del 1,5%, riflettendo un rinnovato clima di fiducia. Trump ha ribadito il suo successo nel discorso post-elettorale a Palm Beach, affermando che la sua vittoria rappresenta "il più grande movimento nella storia americana".

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca segue anni turbolenti, culminati con accuse penali e difficoltà politiche che sembravano aver segnato la fine della sua carriera. Tuttavia, la sua capacità di riconquistare l'elettorato, nonostante le controversie, è stata evidente. La sua strategia, sostenuta da influenze significative e dall'endorsement di Musk, ha cambiato le dinamiche della corsa, spingendo la sua candidatura oltre le aspettative.

Kamala Harris ha vinto in Minnesota, ma l'affluenza a favore di Trump nelle aree industriali e tra gruppi tradizionalmente dem ha ribaltato i pronostici. Secondo proiezioni, Trump ha anche superato Harris nel voto popolare, una rarità per i repubblicani negli ultimi decenni, accumulando il 51% delle preferenze. Con la vittoria in Wisconsin e Pennsylvania, l'ex presidente ha confermato il suo ritorno trionfale, portando avanti una narrazione di riscatto e perseveranza politica.