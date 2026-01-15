Elezioni a Pescara, Marsilio difende Masci: vittoria confermata e nessuna speculazione

Il presidente della Regione interviene dopo la sentenza: rispetto delle decisioni giudiziarie, fiducia nell’elettorato e avvertimento contro accuse ritenute strumentali durante la nuova fase elettorale.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto il ritorno alle urne in 23 sezioni su 170, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, prende posizione sulla vicenda elettorale del capoluogo adriatico. Intervenendo alla conferenza stampa del sindaco Carlo Masci e della maggioranza di centrodestra, Marsilio ribadisce il pieno sostegno politico all’amministrazione comunale.

«Siamo qui per accompagnare questa nuova fase elettorale con convinzione – afferma – certi che il voto confermerà l’orientamento della città e la guida di Masci». Pur evitando commenti sulle difficoltà legate a una consultazione ripetuta a distanza di quasi due anni, il governatore sottolinea come le sentenze vadano sempre rispettate, rimarcando che il centrodestra è pronto ad affrontare il giudizio dei cittadini senza timori.

Marsilio esprime rammarico per una situazione che, a suo dire, rischia di mettere in discussione un esito politicamente chiaro a causa di errori formali. «Dispiace – osserva – che qualcuno tenti di ribaltare un risultato lampante appellandosi a cavilli, e ancor di più che si provi ad attribuire a questi episodi una responsabilità politica». Da qui l’invito a mantenere il confronto sul piano della correttezza, con l’avvertimento che eventuali calunnie saranno respinte nelle sedi competenti.

Nel rivendicare l’operato dell’amministrazione, il presidente regionale cita tra le opere simbolo il filobus sulla strada parco, inizialmente oggetto di critiche. «Abbiamo dimostrato – sostiene – non solo che era possibile realizzarlo, ma che si tratta di un servizio pubblico utile e sempre più utilizzato». Marsilio ricorda l’aumento costante degli utenti, l’estensione del servizio anche in orario notturno e invita a valutare il lavoro svolto nel suo complesso.

Secondo il governatore, saranno proprio i cittadini di Pescara a esprimere un giudizio definitivo su opere e scelte amministrative, confermando, a suo avviso, la fiducia già accordata all’attuale amministrazione di centrodestra.