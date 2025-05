Elezioni a Sulmona: Tirabassi conquista la città, Marsilio attacca gli avversari

Il centrodestra celebra un risultato senza precedenti a Sulmona: Luca Tirabassi, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro e liste civiche, è stato eletto sindaco al primo turno con il 55,47% dei voti. Il suo principale avversario, Angelo Figorilli, candidato del centrosinistra, si è fermato al 31,41%.

Tirabassi, 54 anni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, ha commentato:

"È un risultato storico a Sulmona, dove non è mai stato eletto un sindaco di centrodestra al primo turno. È una scelta chiara da parte della città che ha riconosciuto in me un sindaco credibile e affidabile e al centrodestra la capacità di governare per i prossimi 5 anni."