Elezioni europee e comunali in Abruzzo, l'affluenza alla ore 12.00

È stata del 18,38% l'affluenza alle 12 delle elezioni amministrative nei 99 comuni abruzzesi dove si vota per l'elezione del sindaco e del rinnovo del consiglio comunale. Secondo i dati definitivi del ministero dell'Interno per le 12, ecco l'affluenza nelle quattro Province: Chieti (51 comuni) 18,13%; L'Aquila (7 comuni) 19,98%; Pescara (19 comuni) 17,84%; Teramo (22 comuni) 19,47%. A Pescara l'affluenza per le comunali è stata del 17,16%; a Montesilvano (Pescara) del 17,90%; mentre a Giulianova (Teramo) del 18,52%.

Per le EUROPEE l'affluenza alle 12 nei 305 comuni abruzzesi è stata del 14,13%, in leggero calo rispetto alle precedenti che alle 12 avevano registrato un'affluenza del 16,62%. Per quanto riguarda la suddivisione per Province, affluenza a Chieti è stata del 13,89% (16,22% precedente); all'Aquila dell'11,92% (13,63% precedente); Pescara del 16,19% (18,47% precedente); Teramo 14,53% (18,27% precedente).