Elezioni in Abruzzo: Superato il Milione di Elettori, ma il Rischio Astensionismo al 47%

Domenica 10 marzo è il giorno delle elezioni per il presidente della Regione Abruzzo e il rinnovo del consiglio regionale. Con più di un milione di elettori chiamati alle urne, si svolgeranno le votazioni in 305 comuni abruzzesi. Tuttavia, si registra un rischio significativo di astensionismo, con il precedente tasso di non partecipazione alle elezioni del 2019 che ha raggiunto il 47%. Questo fenomeno, definito come un "partito del non voto", potrebbe influenzare notevolmente l'esito di queste elezioni.

Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634, incluse 13 sedi ospedaliere, distribuite su tutto il territorio regionale. Con 350 consiglieri candidati, di cui 29 saranno eletti attraverso liste circoscrizionali legate a ciascun candidato presidente, le elezioni sono caratterizzate da un sistema complesso.

Ogni elettore avrà la possibilità di esprimere fino a due preferenze per i consiglieri regionali, purché siano di sesso diverso, altrimenti la seconda preferenza verrà annullata.

Secondo la legge elettorale regionale dell'Abruzzo, è previsto un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato presidente vincitore, garantendo loro almeno il 60% dei seggi in consiglio regionale, ma non oltre il 65%. Il resto dei seggi sarà assegnato ai partiti di opposizione. Le liste che non raggiungono il 2% dei voti validi, o che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 4%, non eleggono alcun consigliere. Lo spoglio dei voti avrà inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi, prevista per le ore 23 del 10 marzo.