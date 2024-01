Elodie annulla concerto a Teramo per tracheite: Gossip su vacanza in Egitto, ma lei risponde

La popolare cantante Elodie ha cancellato il suo atteso concerto a Teramo, inizialmente previsto per la serata del primo dell'anno, affermando di essere affetta da una forte tracheite, rivelatasi dopo la sua esibizione di Capodanno a Palermo. La notizia è stata comunicata dalla stessa artista tramite le sue Instagram stories, dove ha spiegato di essere stata visitata dai medici che le hanno prescritto il riposo forzato.

Tuttavia, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha dichiarato una versione diversa, suggerendo che Elodie sarebbe in perfetta salute e attualmente in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. Per supportare le sue affermazioni, ha pubblicato una foto che ritrae la cantante appena atterrata all'aeroporto di Hurghada con un cappellino in testa.

La risposta di Elodie non si è fatta attendere, e ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories per smentire le voci riguardo alla sua salute. Nel video, la cantante appare in primo piano e parla ai suoi follower con voce afona, dimostrando chiaramente di essere effettivamente colpita dalla tracheite. Ironica e sorridente, Elodie ha affrontato direttamente le segnalazioni: "Ma perché non sto bene così? No?", sottolineando la sua condizione attuale. Ha concluso il video augurando un "Buon anno a tutti in ritardo" e confermando la veridicità delle indicazioni mediche ricevute.

Il chiarimento di Elodie è stato un segnale evidente che le voci sulla sua salute rispecchiano la realtà, contrastando così il gossip alimentato dalle dichiarazioni di Rosica.