Elsa Olivieri alla guida del Parco Gran Sasso-Laga!

Elsa Olivieri, originaria dell'Aquila, è stata nominata direttrice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. **

Con il decreto n. 69 del 12 marzo 2025, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ufficializzato la nomina di Elsa Olivieri come direttrice dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nativa dell'Aquila, la Olivieri ha dedicato la sua carriera all'interno dell'Ente Parco, occupandosi di contratti, appalti, ufficio legale e affari istituzionali. Recentemente, ha svolto il ruolo di direttrice facente funzioni, garantendo continuità e competenza nella gestione dell'area protetta.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, istituito nel 1991, si estende su oltre 150.000 ettari e abbraccia tre regioni: Abruzzo, Lazio e Marche. Questo territorio vanta una straordinaria biodiversità, ospitando specie come il camoscio appenninico, il lupo e l'aquila reale. Inoltre, il parco è custode di importanti tradizioni culturali e storiche, con borghi antichi e testimonianze architettoniche di rilievo.

La nomina della Olivieri è stata accolta con favore da diverse istituzioni e associazioni ambientaliste, che vedono in lei una figura di esperienza e dedizione. Il presidente del parco, Tommaso Navarra, ha espresso soddisfazione per la scelta, sottolineando l'importanza di una guida competente per affrontare le sfide future legate alla tutela ambientale e alla promozione del territorio.

Tra le priorità della nuova direttrice figurano la conservazione degli ecosistemi, la valorizzazione del turismo sostenibile e il coinvolgimento delle comunità locali nelle attività del parco. La Olivieri ha dichiarato: "È fondamentale rafforzare la collaborazione con gli enti locali e le associazioni per garantire uno sviluppo armonioso del territorio, rispettando le peculiarità ambientali e culturali che lo contraddistinguono".

La sua esperienza pregressa e la profonda conoscenza delle dinamiche interne all'ente rappresentano un valore aggiunto per la gestione del parco. La comunità si aspetta che sotto la sua guida si possano implementare progetti innovativi che coniughino sostenibilità ambientale e sviluppo economico, rendendo il parco un modello di riferimento a livello nazionale.

La sfida che attende Elsa Olivieri è impegnativa, ma la sua nomina rappresenta un segnale positivo per il futuro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La sua leadership potrebbe segnare una nuova era nella gestione delle aree protette, dove competenza e passione si uniscono per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.