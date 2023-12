Emergenza Barriere Architettoniche allo Stadio Adriatico Cornacchia

Una situazione critica si è verificata allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, dove due ragazzi in carrozzina sono rovinosamente caduti a causa delle barriere architettoniche presenti nell'area della Tribuna Maiella. L'Associazione Carrozzine Determinate ha sollevato nuovamente il problema, sottolineando la mancanza di interventi da parte degli amministratori e dei tecnici responsabili della struttura.

Claudio Ferrante, presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, ha evidenziato che i due incidenti si sono verificati proprio nella zona destinata all'ingresso dei tifosi con disabilità. "Sul marciapiede antistante l'ingresso Maiella esiste uno scivolo completamente sconnesso che crea pericolo sia nella salita che nella discesa. All'interno dello stadio, le radici dei pini hanno sollevato l'asfalto, creando pericolosissimi dislivelli. La situazione è drammatica ed è gravissima", ha dichiarato Ferrante.

L'area presenta molteplici criticità, inclusi scivoli in cattive condizioni, buche pericolose, tombini non allineati all'asfalto, griglie rotte e fili di corrente esposti senza le necessarie protezioni. L'Associazione Carrozzine Determinate ha chiesto un intervento urgente al sindaco e all'assessore allo Sport Patrizia Martelli per la sistemazione dell'intera area, evidenziando la pericolosità della situazione attuale. La richiesta è motivata dalla preoccupazione di ulteriori incidenti e dall'urgenza di garantire un ambiente sicuro e accessibile a tutti i cittadini.