Emergenza Batteri nell'Acqua Potabile a Colleatterrato: Divieto di Consumo e Azioni di Emergenza

Il sindaco di Teramo ha emesso un'ordinanza urgente che impone un divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili nella zona di Colleatterrato Basso. Secondo l'ordinanza, l'acqua potrà essere utilizzata solo dopo essere stata portata a ebollizione per almeno 10 minuti.

Questa decisione è stata presa in seguito a una comunicazione inviata stamattina dalla Asl di Teramo al Comune. L'Asl ha condotto controlli su un campione d'acqua prelevato da Via Don Minzoni e i risultati degli esami condotti dall'Arta hanno rivelato la presenza di livelli di "batteri coliformi ed escherichia coli" che non rispettano i parametri di legge.

Nell'ordinanza, il sindaco ha anche richiesto alla Ruzzo Reti, l'ente gestore del servizio idrico integrato, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ripristinare la potabilità dell'acqua. La stessa Ruzzo Reti è tenuta a comunicare la causa dell'incidente e le misure adottate entro domani, mercoledì 4 ottobre.

L'ordinanza rimarrà in vigore fino a ulteriori disposizioni che verranno prese in seguito ai prossimi campionamenti e controlli sull'acqua. La sicurezza e la salute dei cittadini sono al centro di questa decisione presa per affrontare l'emergenza legata alla presenza di batteri nell'approvvigionamento idrico.