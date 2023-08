Emergenza Gas Ammoniaca: Evacuate Aziende e Traffico Bloccato, Intervento dei Vigili del Fuoco

Una pericolosa fuga di gas ammoniaca è stata segnalata oggi lungo la Provinciale 1 della Bonifica del Tronto, scatenando un'immediata risposta dei vigili del fuoco. La situazione ha richiesto l'intervento di una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, specializzata nel contrasto di emergenze di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio presso un'azienda a Valle Cupa di Controguerra, dove si è verificata una fuoriuscita di gas ammoniaca da un impianto utilizzato per le celle frigorifere, principalmente destinate alla conservazione di prodotti ittici.

L'arrivo dei vigili del fuoco è stato prontamente coordinato dal Comando di Teramo, che ha inviato una squadra ben attrezzata per affrontare situazioni di questo genere, inclusi il funzionario di servizio, il furgone NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) e un furgone per il trasporto di autorespiratori ad aria compressa.

Indossando tute anticontaminazione e autorespiratori, i vigili del fuoco hanno delimitato la zona e monitorato la concentrazione di ammoniaca sia all'interno che all'esterno dell'azienda tramite l'uso di rilevatori di sostanze pericolose. Nel corso delle operazioni di intervento, l'azienda coinvolta è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Nella prima fase dell'operazione, è stata anche evacuata una ditta limitrofa, specializzata nella produzione di fibre di carbonio, al fine di garantire la massima sicurezza. In aggiunta, il traffico veicolare lungo la strada della Bonifica del Tronto è stato temporaneamente bloccato fino a quando i livelli di ammoniaca nell'aria non sono tornati entro i limiti di sicurezza.

Un tecnico frigorista è intervenuto per bloccare la fuga di ammoniaca, mentre il sindaco di Controguerra e i carabinieri sono stati presenti per coordinare la situazione. Durante la notte, i vigili del fuoco manterranno un presidio di sicurezza per monitorare costantemente i livelli di ammoniaca all'interno dell'azienda.