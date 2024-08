Emergenza Idrica: Ancora Stop Notturni in 44 Comuni - Ecco il Calendario dal 12 al 19 Agosto

L'ACA, l'azienda pubblica che gestisce la rete idrica in diverse province abruzzesi, ha annunciato una nuova settimana di interruzioni notturne dell'acqua in 44 comuni. La decisione, valida dal 12 al 19 agosto, è stata presa a causa della diminuzione della portata delle sorgenti e dell'aumento dei consumi dovuto alle alte temperature.

A partire da sabato 12 agosto, i cittadini di 44 comuni, tra cui Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Silvi, dovranno nuovamente affrontare interruzioni della fornitura idrica durante le ore notturne. Le chiusure si verificheranno ogni sera dalle 22:00 fino alle 6:00 del mattino seguente.

Motivi dell’Interruzione L'ACA ha spiegato che la decisione è stata inevitabile a causa dei "progressivi decrementi di portata delle sorgenti" e dei "sovra consumi" legati al prolungato periodo di caldo intenso. Questi fattori hanno portato a un abbassamento dei livelli dei serbatoi, rendendo necessaria la gestione oculata delle riserve idriche disponibili.

Attenzione agli Orari L'azienda avverte che gli orari di interruzione indicati si riferiscono all'inizio delle operazioni di chiusura, e che la ripresa del servizio potrebbe subire ritardi, soprattutto nelle aree più alte dei comuni interessati. In queste zone, infatti, la pressione idrica è più bassa, e il ripristino della normale erogazione potrebbe richiedere più tempo rispetto agli orari previsti.

Consulta il Calendario I dettagli precisi delle interruzioni per ciascun comune sono disponibili nella tabella pubblicata dall'ACA. È consigliabile che i residenti consultino il calendario per organizzarsi di conseguenza e limitare i disagi durante questa nuova settimana di emergenza idrica.

In un’estate segnata da temperature eccezionalmente alte, le interruzioni notturne rappresentano una misura necessaria per garantire la disponibilità di acqua durante il giorno, quando i consumi raggiungono i picchi più elevati. La situazione potrebbe protrarsi se non si registreranno significativi miglioramenti nelle condizioni idriche.