Emergenza Idrica a Chieti: Chiusura Serbatoi e Limitazioni Notturne Fino al 27 Luglio

A causa della crisi idrica che sta colpendo la regione, Chieti dovrà affrontare disagi significativi con la chiusura programmata dei serbatoi fino al 27 luglio. La misura, disposta dall'Aca, comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 22:00 alle 06:00, interessando quasi tutte le zone della città.

L’Aca avvisa che, sebbene l’interruzione sia prevista dalle 22:00, potrebbero verificarsi ritardi nel ripristino dell’acqua, soprattutto nelle aree più alte della città, a causa delle difficoltà idrauliche. Le chiusure notturne saranno quotidiane per la parte alta di Chieti, mentre le zone di Brecciarola e Tiburtina, Via Polacchi, zona Università, Via Colle Dell'Ara, Via Filetto e le aree limitrofe, saranno interessate solo il 22, 24 e 26 luglio. Chieti Scalo, invece, vedrà una riduzione dell'erogazione a 25 litri al secondo fino a sabato 27 luglio.

Per mitigare i disagi, il Comune ha predisposto due punti di erogazione di acqua potabile: uno al parcheggio coperto del Terminal, accessibile senza orari prestabiliti, e l'altro all'interno del mercato coperto di Via Ortona, disponibile dalle 08:00 alle 21:00.

L’Aca spiega che queste misure sono necessarie a causa del progressivo calo della portata delle sorgenti e dell’aumento dei consumi dovuto alle elevate temperature, che hanno abbassato i livelli dei serbatoi. La nuova programmazione delle chiusure riflette questi cambiamenti.

Oltre a Chieti, anche i comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Pretoro, San Giovanni Teatino e Francavilla al Mare subiranno riduzioni e sospensioni nell’erogazione idrica.