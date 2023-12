Emergenza Strumentazione Medica a Sulmona: Esami Annullati per Guasto al Macchinario

Un guasto tecnico a un fondamentale macchinario diagnostico nell'Ospedale dell'Annunziata di Sulmona ha causato l'interruzione delle elettromiografie per circa due settimane, costringendo l'annullamento di tutti gli esami prenotati. L'incidente ha impattato gravemente sui pazienti, in particolare su coloro che necessitano di esami diagnostici per valutare la funzionalità dei muscoli e dei nervi in specifiche aree del corpo.

Il macchinario necessario per eseguire le elettromiografie è temporaneamente fuori uso, come confermato ufficialmente dall'ospedale, costringendo gli utenti a cercare soluzioni alternative presso altri presidi sanitari. Questa situazione ha creato disagi soprattutto per i pazienti fragili e anziani, costretti a spostarsi per chilometri al fine di accedere alle necessarie cure mediche.

La direzione dell'ospedale ha dichiarato che sono attualmente in corso interventi di manutenzione e riparazione al fine di ripristinare il corretto funzionamento del macchinario. Tuttavia, non è stata fornita una tempistica precisa per la risoluzione del problema.

Dalla Asl locale, responsabile della gestione dell'ospedale, è stato comunicato che gli utenti saranno informati non appena la situazione sarà risolta. Nel frattempo, i pazienti sono invitati a cercare alternative per sottoporsi alle necessarie prestazioni sanitarie, causando ulteriori disagi a una comunità già fortemente provata dalla problematica.