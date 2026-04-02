Emergenza acqua nel Pescarese: ospedale a secco e comuni in crisi

Il maltempo delle ultime ore ha provocato gravi disagi nel Pescarese, dove la rottura della condotta idrica Tavo Sud ha lasciato senza acqua l’ospedale di Penne e numerosi centri abitati. La struttura sanitaria si trova attualmente priva di fornitura idrica diretta, una criticità che ha richiesto l’attivazione immediata di misure straordinarie.

Per garantire la continuità delle attività sanitarie, l’Aca, società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato, ha predisposto un sistema di rifornimento tramite autobotti, operativo già dalle prime ore dell’emergenza. Parallelamente, l’interruzione ha coinvolto anche il centro urbano di Penne e diversi comuni limitrofi, tra cui Loreto Aprutino, Picciano, Collecorvino, Pianella, Moscufo, Spoltore e Montesilvano Colle, con segnalazioni diffuse di mancanza d’acqua.

Non solo interruzioni complete: nelle aree collinari di Pescara si registrano anche sensibili cali di pressione, in particolare nelle zone di Valle Furci, Colle Innamorati e lungo alcune arterie urbane. Una situazione che evidenzia la fragilità della rete di fronte agli eventi meteorologici intensi.

I tecnici sono impegnati in interventi di emergenza per riequilibrare il sistema, attraverso operazioni di redistribuzione delle risorse idriche: l’acqua viene convogliata dall’acquedotto Giardino verso il serbatoio di Valle Furci, con l’obiettivo di compensare la perdita dovuta al guasto.

Dalla società di gestione arriva un messaggio alla popolazione: piena consapevolezza del disagio diffuso e massimo impegno per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, resta fondamentale la collaborazione dei cittadini, chiamati a limitare i consumi e a gestire l’emergenza in una fase particolarmente delicata per il territorio.