Emergenza acqua potabile: divieti immediati in 9 comuni, ecco dove!

L’acqua è risultata non potabile in diverse zone, scattando divieti urgenti per garantire la salute pubblica.

Un allerta sanitaria ha colpito nove comuni nella provincia di Pescara, dove l’acqua prelevata dalla sorgente Vitello D’Oro a Farindola ha mostrato valori non conformi, rendendola non idonea all'uso alimentare. A Montesilvano, dove il sindaco ha già firmato un’ordinanza, è scattato il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, a meno che non venga bollita. Altri comuni come Pianella, Collecorvino, Loreto Aprutino e Spoltore si preparano a seguire la stessa linea, in risposta alla comunicazione della ASL riguardo alla non conformità dei campionamenti.

L’ente gestore ACA ha fornito alla ASL un elenco dettagliato delle località colpite dall’inesattezza della sorgente, inclusi Cappelle sul Tavo, Moscufo, e Penne (con alcune esclusioni) tra gli altri. Le aree specifiche interessate comprendono Colle Arena Alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano, e Barco, per citare solo alcune zone di Montesilvano.

L’ordinanza firmata dal sindaco di Montesilvano prevede il divieto di utilizzo dell’acqua ai fini alimentari in specifiche zone, come Villa Carmine e le aree circostanti, e stabilisce la chiusura immediata di fontanili e fontanelle, onde evitare possibili rischi per la salute pubblica.

La questione è stata sollevata dopo che la ASL ha avvisato i comuni coinvolti della situazione di emergenza, invitandoli a prendere provvedimenti tempestivi in attesa dei risultati dei successivi campionamenti. Questo intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare in un periodo in cui l’uso dell’acqua potabile è cruciale per la salute e il benessere collettivo.

La preoccupazione per la qualità dell'acqua potabile è un tema sempre più attuale in molte comunità, e i sindaci stanno collaborando attivamente con le autorità sanitarie per monitorare la situazione. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a rispettare le ordinanze emesse, al fine di proteggere la propria salute e quella degli altri.