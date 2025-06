Emergenza ambientale: vietata la balneazione per sversamento fognario

A seguito della rottura di una condotta fognaria a Spoltore, il sindaco Masci dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto antistante via Leopardi.

Il 4 giugno 2025, un guasto alla condotta fognaria nel comune di Spoltore ha causato lo sversamento di liquami nel fiume Pescara, portando all'adozione di misure preventive da parte delle autorità locali. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha emesso un'ordinanza che impone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare denominato "zona antistante via Leopardi", che comprende gli stabilimenti balneari dalla Capannina alla Vongola.

La decisione è stata presa in via "assolutamente prudenziale", dopo consultazioni con l'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), al fine di "scongiurare qualsiasi ragionevole rischio per la salute dei bagnanti" . Il tratto di condotta danneggiato convoglia i reflui verso il depuratore di Pescara e la rottura è avvenuta all'altezza della confluenza del Fosso del Seminario, a circa cinque chilometri dalla foce del fiume, distanza che favorisce la diluizione dei contaminanti.

L'Aca è intervenuta tempestivamente per ripristinare la funzionalità della condotta, mentre l'Arpa sta effettuando le analisi delle acque per verificare l'eventuale superamento dei limiti di contaminazione previsti dalla normativa. Il sindaco Masci ha dichiarato che, "anche se potrebbero non emergere anomalie", ha ritenuto "doveroso intervenire a tutela dei bagnanti", in attesa dei risultati delle analisi.

La situazione è monitorata costantemente e l'ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione, in base agli esiti delle verifiche in corso. Si invitano i cittadini e i turisti a rispettare il divieto e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la salute pubblica.