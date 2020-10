Emergenza covid, in Abruzzo si va verso DAD scuola a distanza

Abruzzo verso la didattica a distanza (Dad) al cento per cento alle scuole superiori. Il governatore Marco Marsilio, si apprende, potrebbe firmare la relativa ordinanza in giornata e le novità dovrebbero avere effetto da mercoledì.

Un documento contenente la raccomandazione di alcune misure, tra cui la Dad al cento per cento per le scuole superiori per quattro settimane, era stato consegnato nei giorni scorsi al presidente di Regione dal Comitato tecnico scientifico abruzzese. Un provvedimento del genere, a detta degli esperti, garantirebbe condizioni di 'vantaggio' sul sistema dei trasporti.

Dopo il nuovo Dpcm Conte, ieri Marsilio si è confrontato in videoconferenza con i membri del Consiglio e della Giunta regionale e poi con il comitato ristretto dei sindaci. Al termine delle riunioni il governatore ha deciso di procedere con la Dad per tutti gli studenti delle superiori.