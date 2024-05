Emergenza idrica in Abruzzo: 41 comuni senza acqua a causa della rottura della condotta principale

Una rottura nella condotta principale dell'acquedotto della Sasi Spa di Lanciano ha portato a un'interruzione programmata dell'approvvigionamento idrico in 41 comuni a partire dalle prime ore di martedì mattina. La sospensione del servizio idrico durerà 24 ore, fino alle prime ore del mattino di mercoledì 15 maggio.

La Sasi Spa ha dichiarato che si tratta di un "notevole disagio, purtroppo inevitabile", dovuto alla rottura della condotta principale dell'acquedotto del Verde, situata in località Torretta nel comune di Casoli. I lavori di riparazione sono impegnativi e richiederanno diverse ore, ma operai e tecnici si impegnano a garantire che i tempi previsti per il ripristino non subiscano variazioni. Si auspica che i lavori procedano senza intoppi.

Tra i comuni interessati dal provvedimento di chiusura vi sono Lanciano, Altino, Archi, Atessa, Ari, Arielli e molti altri. La situazione è delicata e coinvolge diverse aree della regione Abruzzo, con la speranza che il ripristino dell'acqua avvenga nel minor tempo possibile.