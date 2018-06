Emergenza lavoro in Abruzzo, I sindacati: cresce solo lavoro a tempo determinato

Emergenza lavoro in Abruzzo. Lo dicono gli ultimi dati, e a lanciare l'allarme sono i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che, in una conferenza stampa unitaria, hanno fatto il punto della situazione.

"I dati ci dicono qualcosa di preoccupante - ha detto il segretario regionale della Cgil Sandro Del Fattore - visto che si dimezzano i contratti di lavoro a tempo indeterminato dai più di 50mila del 2015 ai 25mila del 2017, mentre i contratti di lavoro a termine crescono, passando da 92mila a 132mila.

Questo significa che quel poco di occupazione che cresce è una occupazione precaria e a termine. Questo ci viene detto anche dai dati sulla povertà visto che l'Abruzzo è una delle regioni in cui il dato di povertà relativa aumenta in percentuale più che in altre regioni.

Ci sono 80mila persone in condizioni di povertà e 350mila persone a rischio povertà. È evidente che questo colpisce i nuclei familiari giovani, perché i giovani restano prigionieri di lavoro precario e con poche prospettive".