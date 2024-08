Emergenza maltempo: vigili del fuoco in azione a Teramo, 30 interventi già effettuati

A partire dal primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco della provincia di Teramo sono stati impegnati in una serie di interventi a seguito del maltempo che ha colpito pesantemente la zona. Forti nubifragi hanno interessato le località di Montorio al Vomano, Teramo, Bellante e la fascia costiera, causando frane, allagamenti di sottopassi e scantinati, e infiltrazioni d'acqua.

Il Comando dei vigili del fuoco di Teramo, coadiuvato dai distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto e dai sommozzatori di Roseto, ha già effettuato circa 30 interventi. Tuttavia, la situazione rimane critica e sono ancora circa 30 gli interventi da completare. Le operazioni sono in corso e la situazione è monitorata costantemente per gestire l'emergenza in modo efficace.