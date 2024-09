Emilia Romagna: alluvioni sempre più frequenti in un clima che cambia

Il cambiamento climatico rende possibili eventi meteo estremi, con cicli prolungati di piogge intense e impatti devastanti sulle regioni colpite.

Negli ultimi giorni, vaste aree dell’emisfero settentrionale sono state teatro di fenomeni meteorologici estremi, colpendo simultaneamente Nord America, Europa e Asia. Questo scenario è legato a particolari onde atmosferiche che si muovono con lentezza, favorendo la permanenza prolungata di condizioni avverse. In Europa, uno degli eventi più significativi è stato causato dal ciclone Boris, che, una volta disceso dall’Europa centrale al Mediterraneo, ha trovato le condizioni ideali per intensificarsi, provocando precipitazioni intense e continue.

Dietro a questi eventi, tuttavia, si cela l’impatto del cambiamento climatico, che amplifica l’intensità e la frequenza di tali situazioni meteorologiche. Il blocco atmosferico, un fenomeno ormai ricorrente, ne è un esempio. In condizioni normali, i sistemi meteorologici si muovono rapidamente, portando tempo variabile. Ma quando un blocco atmosferico si verifica, i venti d'alta quota che solitamente governano il movimento di questi sistemi si indeboliscono, rallentando o addirittura arrestando il loro spostamento. Questo "ingorgo" atmosferico, come nel caso del ciclone Boris, favorisce la stagnazione di condizioni meteorologiche estreme su una stessa area per giorni o addirittura settimane, con conseguenze devastanti.

Il Mediterraneo stesso, che presenta oggi temperature ben oltre la media stagionale, ha fornito energia supplementare alle perturbazioni, intensificando ulteriormente le precipitazioni. Questo spiega come eventi che una volta erano considerati improbabili ora diventino sempre più possibili e frequenti.

Il caso dell’Emilia Romagna, che ha vissuto la sua terza alluvione nel giro di un anno, è emblematico di questa nuova realtà. Questi eventi, che una volta avevano un ciclo di ritorno lungo, ora si verificano con preoccupante regolarità. Il cambiamento climatico, con il progressivo riscaldamento globale, sta modificando l’equilibrio dell’atmosfera, permettendo all’aria di trattenere una quantità maggiore di umidità. Questo fa sì che le perturbazioni, come quelle che si verificano durante i blocchi atmosferici, scarichino precipitazioni più intense e durature, accrescendo il rischio di alluvioni.

Le conseguenze di questi cambiamenti sono sempre più evidenti: ciò che una volta era considerato un evento raro, ora è una minaccia concreta e ricorrente. L’Emilia Romagna, e molte altre regioni italiane ed europee, si trovano a fronteggiare un futuro in cui alluvioni e eventi estremi diventeranno una sfida continua.

In un contesto di riscaldamento globale, è indispensabile adottare misure di adattamento e mitigazione per ridurre l'impatto di questi eventi, che minacciano non solo le infrastrutture e l'economia, ma anche la sicurezza delle persone.