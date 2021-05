Ennesima vittima per incidente con un trattore, nel teramano

Un altro incidente agricolo in provincia a 48 ore dalla tragedia di Rocciano di Teramo. A perdere la vita nel tardo pomeriggio di ieri è stato Nicola Gualà, 71enne di Bellante, rimasto schiacciato dal trattore in un terreno della sua azienda in località Croce del Fiore.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’agricoltore fosse impegnato a tagliare alcuni alberi sporgenti in un fossato scosceso con il suo mezzo cingolato, quando questo è finito nel dirupo e si è ribaltato, schiacciando e uccidendo sul colpo l’uomo che lo stava guidando.

Niente hanno quindi potuto fare i soccorritori del 118 arrivati da Sant’Omero. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bellante.