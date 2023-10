Ernesto Barbi, l'Archeologo che Scoprì la Città Sotterranea, Ci Ha Lasciato all'Età di 77 Anni

Il mondo dell'archeologia piange la scomparsa di Ernesto Barbi, un noto archeologo pescarese che ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca e alla scoperta delle ricchezze nascoste sotto la città di Pescara. Barbi è deceduto all'età di 77 anni dopo una battaglia contro una malattia, presso l'ospedale di Popoli, dove era ricoverato.

Ernesto Barbi, nato nel 1946, con una formazione in ingegneria, si è appassionato all'archeologia e ha dedicato quasi 40 anni della sua vita agli scavi archeologici in questa regione. Le sue scoperte hanno contribuito a far emergere tesori nascosti e a svelare la storia millenaria che giaceva sotto la città di Pescara.

Uno dei suoi contributi più significativi fu la scoperta e l'indicazione alla Soprintendenza archeologica del mosaico romano sepolto lungo la golena. Barbi ha sempre creduto che Pescara nascondesse una storia incredibile sotto la superficie, spesso erroneamente considerata come una città nuova e priva di passato storico.

Il suo impegno e le sue scoperte, tra cui la Fortezza spagnola, hanno portato alla richiesta di conferirgli il titolo di Ispettore onorario. La sua passione e dedizione all'archeologia rimarranno un'eredità duratura e preziosa per la città di Pescara. Ernesto Barbi sarà ricordato per aver contribuito a rivelare il patrimonio storico e culturale nascosto sotto i nostri piedi.