Esami gratuiti in Abruzzo: il tour mobile di “Abruzzo in salute” continua!

Fino al 1° marzo, i cittadini possono usufruire di esami gratuiti in tutto l'Abruzzo, per la prevenzione di malattie gravi e disturbi cardiovascolari.

Il progetto “Abruzzo in salute”, sostenuto dalla Regione Abruzzo, continua il suo tour fino al 1° marzo, offrendo esami medici gratuiti tramite un ambulatorio mobile. Questo servizio itinerante mira a garantire l'accesso ai servizi sanitari di prossimità a tutti i residenti della regione, in particolare nelle aree meno servite. Dopo i successi delle tappe a Pescosansonesco e Popoli, il tour prosegue a Bussi sul Tirino, dove il servizio sarà disponibile fino a domani in piazza Giovanni XXIII, seguito da Bolognano l'11 e 12 febbraio, a Roccamorice il 13 e 14, e molte altre tappe fino a Tocco da Casauria il 1° marzo.

I cittadini possono approfittare di screening gratuiti per la prevenzione di tumori, malattie cardiovascolari e disturbi respiratori. Le prestazioni offerte comprendono mammografie, test per il colon retto, Pap-test e test HPV, elettrocardiogrammi, spirometrie e controlli dei nei sospetti. Le strutture mobili sono dotate di attrezzature diagnostiche avanzate, e tutte le prestazioni sono gratuite e senza la necessità di una prescrizione medica.

L'accesso agli esami è aperto a tutte le persone che soddisfano specifici requisiti di età: le mammografie sono per donne tra i 50 e i 69 anni, i test per il colon retto sono destinati a chi ha tra i 50 e i 69 anni e non ha effettuato l’esame negli ultimi due anni, mentre le donne tra i 25 e i 29 anni possono fare il Pap-test se non lo hanno eseguito negli ultimi tre anni. La spirometria e l’elettrocardiogramma sono disponibili a partire dai 16 anni.

Si consiglia ai partecipanti di informarsi all'inizio di ogni giornata e di presentarsi con la tessera sanitaria per usufruire dei servizi. Questo progetto rappresenta una grande opportunità per migliorare la salute pubblica e promuovere la prevenzione sul territorio.