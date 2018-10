Esce per andare a caccia e non torna, trovato morto nei boschi 22enne

Dopo l'allarme lanciato dai genitori per il mancato rientro di N.C. un giovane di 22 anni, sono iniziate le ricerche da parte delle forze dell'ordine e dei volontari nei boschi del territorio di Balsorano, che hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nei pressi del Santuario di Sant'Angelo.

La sua morte sembra sia stata provocata da un colpo di fucile da caccia ed è per questo la Procura della Repubblica, Pm Maurizio Cerrato, ha disposto gli accertamenti per stabile i fatti accaduti, la salma trasferita all’obitorio di Avezzano dove verrà eseguita l'autopsia e la prova stub, per stabilire se si sia trattato di omicidio, suicidio oppure a causa di un incidente.