Escursione tragica in Abruzzo: due vigili del fuoco perdono la vita in una forra

Durante un'escursione nel territorio di Pennapiedimonte, due vigili del fuoco del comando di Chieti sono deceduti dopo essere scivolati in una forra del fiume Avello. Le operazioni di recupero sono state complicate dalle condizioni avverse del corso d'acqua.

Una giornata di escursione si è trasformata in tragedia per quattro vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti. Durante un'uscita in località Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte, due di loro, Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, hanno perso la vita dopo essere scivolati in una forra del fiume Avello. I colleghi Giulio De Panfilis (32 anni) e Gabriele Buzzelli (48 anni) sono stati tratti in salvo nella serata precedente.

Le operazioni di recupero dei corpi sono state rese estremamente difficili a causa della forte portata del fiume. Nonostante l'intervento di squadre specializzate dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e speleologico, il flusso d'acqua ha impedito il recupero in sicurezza, costringendo le squadre a sospendere temporaneamente le operazioni. I corpi sono stati ancorati a barelle fissate a una parete in attesa di condizioni più favorevoli.

Il Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, coinvolgendo forze dell'ordine, 118, protezione civile e unità specializzate. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio, e unità di supporto psicologico per assistere i familiari delle vittime.

Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie dei due vigili del fuoco e al Corpo nazionale, sottolineando la tragicità dell'evento. Anche il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti, ha manifestato il suo dolore per la perdita dei due colleghi, evidenziando l'impegno costante dei vigili del fuoco anche fuori servizio.

Le autorità hanno disposto l'autopsia sui corpi delle vittime per chiarire le circostanze del decesso. Le operazioni di recupero riprenderanno non appena le condizioni del fiume lo permetteranno.