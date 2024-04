Escursionisti Salvati dalla Maiella: Uno Ricoverato in Ospedale

Nella notte scorsa, un'operazione di soccorso straordinaria ha portato al recupero di due escursionisti bloccati a 2.400 metri di quota sulle impervie pendici della Maiella. Il salvataggio è stato coordinato dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (CNSAS) insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con il prezioso supporto dell'elicottero HH139-B dell'Aeronautica Militare, abilitato al volo notturno.

La drammatica richiesta di aiuto è giunta nel pomeriggio alla centrale operativa del Numero Unico di Emergenza 112 Abruzzo: due giovani escursionisti segnalavano di essere rimasti intrappolati nei pressi del Bivacco Fusco, sito a 2.400 metri sul livello del mare, sulla Maiella. Immediatamente sono state attivate le squadre di soccorso, che hanno intrapreso un lungo e impegnativo avvicinamento a piedi verso la zona segnalata.

Contemporaneamente, il 118 ha richiesto l'intervento del tecnico di centrale operativa del CNSAS. Da Pratica di Mare è quindi decollato l'elicottero dell'Aeronautica, trasportando tre soccorritori fino al bivacco. Qui, uno dei due escursionisti è stato preso in carico da un sanitario del CNSAS, mentre i soccorritori si sono diretti verso il secondo, che mostrava evidenti segni di ipotermia.

Date le critiche condizioni di quest'ultimo, è stato prontamente deciso il suo trasferimento in ospedale tramite l'elicottero dell'Aeronautica Militare. Nel frattempo, i soccorritori sono tornati al bivacco per prestare assistenza all'altro escursionista. Successivamente, con successive rotazioni, gli undici tecnici sono stati prelevati in elicottero e trasportati in una zona adatta per le operazioni di imbarco e sbarco, poco distante dal bivacco e a due ore di distanza dal campo base.

L'intervento tempestivo e coordinato ha permesso di evitare conseguenze più gravi per gli escursionisti in difficoltà, dimostrando ancora una volta l'importanza e l'efficacia delle squadre di soccorso in montagna.