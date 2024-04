Esente da Imu la Casa Albergo: Decisione della Corte di Giustizia Tributaria a favore dell'Inps

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo ha respinto la richiesta della Società Adriatica Spa, controllata dal Comune di Pescara, di addebitare all'INPS l'Imu relativa alla Casa Albergo "La Pineta" di Pescara. La sentenza, comunicata dal direttore regionale Inps Abruzzo, Luciano Busacca, ha anche condannato la società al rimborso delle spese legali a favore dell'Istituto per un importo di duemila euro. Questo segna la conclusione della controversia che ha visto Adriatica Risorse Spa, società di riscossione interamente controllata dal Comune di Pescara, richiedere all'Inps il pagamento dell'Imu per la proprietà della Casa Albergo "La Pineta" tramite avvisi di accertamento.

In risposta, l'Inps Abruzzo ha ribadito che la struttura è destinata a erogare una prestazione previdenziale coperta da specifici contributi, escludendo qualsiasi attività commerciale ai sensi dell'articolo 73 del Tuir. Inoltre, ha evidenziato che l'articolo 7 del Decreto Legislativo 504/92 esenta dall'Imu gli immobili utilizzati da soggetti come l'Inps per attività assistenziali, previdenziali e altre finalità non commerciali.

Nonostante le precisazioni fornite dall'Inps in merito alla natura dell'immobile e alla sua esenzione dall'Imu, le richieste di pagamento dell'imposta da parte di Adriatica Spa sono proseguite, costringendo l'Istituto a difendersi in tribunale. La sentenza emessa ha confermato la legittimità delle argomentazioni dell'Inps, sottolineando l'errore della società di riscossione nel perseguire tale addebito.