Esercito Italiano presentato a L'Aquila il calendario 2020

È stato presentato questa mattina a Palazzo Fibbioni , sede del Comune di L’Aquila, il “CalendEsercito 2020” dal titolo “Soldati” che intende evidenziare il patrimonio di ogni Arma, Corpo e Specialità dell’Esercito, narrandone le principali vicende di ieri e di oggi, mettendo in evidenza l’operato dei militari di ogni ordine e grado.

A premessa della presentazione il Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo, Col. Marco Iovinelli, ha spiegato che la scelta del titolo “Soldati” dell’edizione 2020 dell’opera editoriale è motivata dal fatto che uomini e donne dell’Esercito sono sempre il cuore della Forza Armata e che essere soldati vuol dire servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, onorare e rafforzare i valori, le tradizioni e le virtù militari, essere fedeli sempre al giuramento prestato, dimostrare coraggio e altruismo, essere pronti a sacrificare la propria vita per la difesa del Paese e per il bene della collettività.

Nel suo intervento il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato la profonda collaborazione, consolidata negli anni, tra Comune e Forza Armata e che l’Esercito è sempre stato presente in tutte le emergenze che nel corso degli anni si sono presentate in Abruzzo.

Presenti all’evento l’On. Stefania Pezzopane, Mons. Orlando Antonini in rappresentanza dell’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila Cardinale Giuseppe Petrocchi nonché numerose altre autorità militari, civili e religiose della Città e della Regione.