Esodo dei Medici Italiani: Destinazione Medio Oriente

Il Quotidiano Sanità riporta una significativa fuga di medici e operatori sanitari italiani verso il Medio Oriente, con il 60% di essi che ha scelto di trasferirsi in Paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e il Qatar nel corso del 2023. Questo esodo evidenzia come le nazioni del Golfo, dopo aver ingaggiato calciatori europei, stiano ora mirando a potenziare il proprio settore sanitario con professionisti provenienti dal Vecchio Continente.

Il presidente dell'Associazione medici stranieri (Amsi), Foad Aodi, sottolinea il crescente malcontento in Italia, rivelando che più di 6.000 richieste sono giunte all'Amsi negli ultimi 12 mesi. Questa tendenza, spiega Aodi, ha visto un aumento dal 30% al 40% delle richieste nei mesi tra maggio e settembre dello scorso anno. Circa 4.000 delle 6.000 richieste provengono da Paesi del Golfo, principalmente dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita e dal Qatar.

Aodi enfatizza gli sforzi dell'Amsi nel rispondere alle domande dei medici e cercare di arginare l'esodo, ma allo stesso tempo esorta la politica a intervenire per evitare una massiccia perdita di competenze nel settore sanitario italiano, già notevolmente indebolito.

Il presidente Nursing Up, Antonio De Palma, rivela che anche gli infermieri stanno cercando opportunità all'estero, con 550 di loro, soprattutto provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia, pronti a partire. Le strutture sanitarie private all'avanguardia come il Cleveland Hospital e l'NMC stanno cercando professionisti specializzati e offrono vantaggi notevoli, tra cui stipendi esentasse fino a 6.000 euro, alloggio pagato, benefit extra e due viaggi pagati per l'Italia.

La tendenza coinvolge anche i medici, con un'attenzione particolare verso il Medio Oriente, nonostante alcune problematiche relative a contributi e spese aggiuntive. In questo contesto, l'appello è rivolto alla politica affinché si prenda atto della situazione e si crei un ambiente favorevole per trattenere i professionisti sanitari in Italia.