Esodo estivo, scatta il weekend rosso: rientri record sulle autostrade italiane

Tra venerdì e lunedì aumenteranno sensibilmente i rientri dalle vacanze, con bollino rosso sulle principali direttrici italiane e possibili rallentamenti nelle ore più trafficate.

Il controesodo entra nella sua fase più intensa. Con l'avvicinarsi dell'ultimo fine settimana pieno di agosto, sulle principali strade e autostrade italiane è previsto un progressivo aumento dei veicoli diretti verso le grandi città e le regioni del Centro-Nord. A mettersi in viaggio saranno soprattutto gli automobilisti che stanno concludendo le vacanze estive, con le maggiori criticità attese tra venerdì 21 e lunedì 24 agosto.

A delineare lo scenario è il calendario predisposto da Viabilità Italia, il centro nazionale di coordinamento che riunisce le amministrazioni e gli enti coinvolti nella gestione della circolazione stradale durante i periodi caratterizzati dai maggiori spostamenti.

La buona notizia è che, al momento, nel calendario del controesodo estivo 2026 non figurano giornate contrassegnate dal bollino nero, indicazione riservata alle situazioni nelle quali sono previste le condizioni di traffico più critiche. Saranno comunque numerose le fasce orarie da bollino rosso, con possibili code e rallentamenti lungo le direttrici maggiormente utilizzate per il ritorno dalle località turistiche.

La prima giornata da tenere sotto osservazione sarà venerdì 21 agosto. Durante la mattinata è previsto bollino giallo, corrispondente a traffico sostenuto, mentre con il trascorrere delle ore la situazione dovrebbe diventare progressivamente più impegnativa. In serata scatterà infatti il bollino rosso, con una maggiore concentrazione di veicoli sulle principali arterie.

La circolazione resterà intensa anche sabato 22 agosto. In questo caso la fascia più delicata sarà proprio quella mattutina, classificata con bollino rosso. Molti automobilisti approfitteranno infatti dell'inizio del weekend per mettersi in viaggio, mentre nel corso della serata è previsto un alleggerimento dei flussi, con il passaggio al bollino giallo.

Particolare attenzione anche a domenica 23 agosto, giornata tradizionalmente caratterizzata dal ritorno verso casa di chi ha trascorso il fine settimana o le ferie nelle località balneari e montane. I flussi saranno sostenuti già durante la prima parte della giornata e potranno aumentare ulteriormente nelle ore successive, quando sulle autostrade convergeranno numerosi spostamenti verso i principali centri urbani.

Il controesodo proseguirà anche lunedì 24 agosto. La mattinata sarà nuovamente contrassegnata dal bollino rosso, mentre nel pomeriggio e in serata la situazione dovrebbe progressivamente migliorare, pur restando da bollino giallo.

A differenza delle prime settimane di agosto, quando una quota importante del traffico era diretta verso località di mare, montagna e villeggiatura, in questa fase la direzione prevalente dei flussi sarà opposta. L'aumento della circolazione interesserà soprattutto le carreggiate dirette verso le grandi città, con il progressivo rientro di lavoratori e famiglie.

Tra le direttrici tradizionalmente più esposte durante il controesodo figurano l'A1 Milano-Napoli, l'A14 Adriatica, l'A2 Autostrada del Mediterraneo e le principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Possibili rallentamenti anche in prossimità dei nodi autostradali e degli accessi ai maggiori centri urbani.

La situazione potrà inoltre essere condizionata da eventuali incidenti, cantieri, condizioni meteorologiche avverse o picchi improvvisi di traffico, elementi capaci di modificare rapidamente i tempi di percorrenza anche nelle fasce non classificate con il livello massimo di criticità.

Per chi deve affrontare lunghi spostamenti, resta quindi consigliabile controllare le condizioni della viabilità in tempo reale prima della partenza e, quando possibile, scegliere fasce orarie meno congestionate.

Il prossimo weekend rappresenterà così uno dei momenti centrali del controesodo di agosto: quattro giornate caratterizzate da un progressivo aumento dei rientri e diverse fasce da bollino rosso, ma senza, almeno nelle previsioni attuali, alcuna giornata da bollino nero.