Esplode la polemica: bandiera palestinese sventola sulla storica sede del PD

Il circolo del Partito Democratico dell’Aquila espone la bandiera palestinese in via Paganica 3, evocando un gesto analogo degli anni ’70 a sostegno del Vietnam.

Il Partito Democratico dell’Aquila ha recentemente esposto la bandiera palestinese dal balcone della sua storica sede in via Paganica 3, un gesto che richiama un precedente degli anni ’70, quando la stessa sede ospitava la bandiera del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam in segno di solidarietà durante la guerra del Vietnam.

William Giordano, rappresentante del PD aquilano, ha dichiarato:

"Negli anni ‘70, durante la guerra del Vietnam, a via Paganica n. 3, nella sede storica della Federazione del PCI dell’Aquila, fu esposta la bandiera del FLN (Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam) in solidarietà con un popolo attaccato e massacrato."

La sede di via Paganica 3, dal 1964 punto di riferimento per il Partito Comunista Italiano, successivamente per il PDS, DS e ora per il PD, è considerata un luogo simbolico per la città e per molti aquilani, affacciandosi su Piazza Palazzo.

Giordano ha proseguito:

"Proprio su quel balcone abbiamo deciso di appendere ieri la bandiera della Palestina, in solidarietà con il popolo massacrato e affamato di Gaza dal criminale governo israeliano, che sta commettendo un genocidio ignobile. Non ci possono essere più ambiguità e mezze misure di fronte alla catastrofe umanitaria di Gaza. Almeno per me e per noi è così."

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni hanno lodato l'iniziativa come un atto di solidarietà, altri l'hanno criticata come una presa di posizione politica controversa. In altre città italiane, l'esposizione della bandiera palestinese ha portato a interventi delle autorità. A Putignano, in Puglia, la polizia ha chiesto la rimozione di una bandiera palestinese da un balcone privato in vista del passaggio del Giro d'Italia, suscitando polemiche e discussioni sulla libertà di espressione.

La sede di via Paganica 3 ha una storia significativa. Durante i moti dell'Aquila del 1971, fu oggetto di devastazioni insieme ad altre sedi di partito. Negli anni successivi, è stata restaurata e continua a essere un punto di riferimento per la sinistra aquilana.

Il gesto del PD aquilano si inserisce in un contesto più ampio di manifestazioni di solidarietà verso la Palestina in Italia, evidenziando le tensioni e le diverse opinioni presenti nel dibattito pubblico sul conflitto in Medio Oriente.