Esplosione devastante: agriturismo sotto sequestro e titolare in gravi condizioni

Sigilli della Procura all’agriturismo “Il Portico” dopo un’esplosione che ha causato ustioni gravi a due persone. Il titolare, 61 anni, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Teramo, mentre un collaboratore di 60 anni è stato trasferito al centro grandi ustionati del Sant’Eugenio di Roma. Le vittime hanno subito lesioni al volto e agli arti superiori a causa della violenta fiammata che li ha colpiti in pieno.

Sarà l’indagine avviata dalla Procura a determinare le cause precise dell’incidente avvenuto nella cucina della struttura situata nelle campagne di Basciano. Il fascicolo è stato affidato al pm Monia Di Marco, che ha disposto ulteriori accertamenti tecnici. Al momento, resta da chiarire se la deflagrazione sia stata provocata da un guasto del piano cottura o da una fuga di gas accidentale. I vigili del fuoco, intervenuti inizialmente per mettere in sicurezza l’edificio nel pomeriggio di sabato, sono tornati ieri per effettuare ulteriori rilievi.

Anche i carabinieri di Val Vomano e gli ispettori della Asl hanno avviato verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. L’allarme è stato lanciato da un cliente presente nella sala, che ha assistito allo scoppio e ha subito chiamato i soccorsi. La forza della detonazione ha danneggiato arredi, suppellettili e pannelli installati per chiudere il porticato durante l’inverno.

Le condizioni dei due feriti restano stabili ma gravi. Il collaboratore, di origine romena, ha riportato le ustioni più estese, rendendo necessario il trasferimento a Roma dopo le prime cure a Teramo. Il titolare dell’agriturismo, invece, è ricoverato in Rianimazione ma non in pericolo di vita.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 17, mentre i due uomini lavoravano in cucina. La struttura, nota e frequentata specialmente nei fine settimana, è stata transennata dopo un’operazione di messa in sicurezza durata tre ore. La chiusura forzata dell’agriturismo si protrarrà fino alla conclusione delle indagini e alla riparazione dei danni, con la speranza che le condizioni dei feriti non peggiorino ulteriormente.