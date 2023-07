Esplosione di caldo in arrivo per Ferragosto!

La settimana di Ferragosto (14-20) potrebbe presentarsi con una situazione meteorologica caratterizzata da diverse incertezze secondo le previsioni dei modelli matematici. L'instabilità che ha condizionato i primi giorni del mese sembra destinata a chiudersi gradualmente, facendo spazio a un possibile ritorno dell'alta pressione sull'Italia. Tuttavia, è ancora incerto se questa sarà determinata dall'anticiclone delle Azzorre o da quello africano. Molto dipenderà dall'attività depressionaria atlantica a nord della Manica, che influenzerà la dinamica dei sistemi anticiclonici.

È probabile che i due anticicloni collaborino, con quello delle Azzorre prevalente sull'Europa centrale e quello africano manifestandosi a tratti sull'Europa meridionale.

Nella settimana precedente a Ferragosto (7-13), potremmo assistere ad alcune ultime infiltrazioni instabili, portatrici di temporali localmente forti su alcune zone della Penisola. Tuttavia, a partire dal giorno di Ferragosto, ci si attende un periodo di tempo stabile sull'Italia, caratterizzato da un clima caldo e temperature al di sopra della media. Va considerata anche la possibilità che le correnti calde africane possano riportare valori di temperatura molto elevati, anche se al momento non vi è certezza in merito. Nei prossimi aggiornamenti meteorologici sarà possibile fornire informazioni più precise in merito alla situazione climatica attesa.

