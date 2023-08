Estorsioni e Minacce: Pregiudicato di Origini Magrebine Arrestato dai Carabinieri

La paura e l'angoscia si sono sparsi tra i commercianti di Martinsicuro a causa delle continue estorsioni e minacce perpetrate da un individuo di origini magrebine. Il sospetto individuo, con un passato segnato da precedenti penali, aveva instillato timore nei cuori di quattro esercizi commerciali, spingendoli a cedere denaro e merce sotto la minaccia di violenze o addirittura morte. L'incubo è ora giunto al termine, grazie all'azione tempestiva dei Carabinieri di Martinsicuro.

Nel mese di luglio, il pregiudicato aveva portato avanti una serie di estorsioni e rapine presso due negozi gestiti da cittadini extracomunitari e due da cittadini italiani. La sua strategia si basava sulla creazione di un clima di terrore, sfruttando il ricordo dei suoi trascorsi penali per intimidire le vittime. Tuttavia, l'abilità investigativa dei Carabinieri ha permesso di individuare e convincere le vittime a denunciare l'individuo.

Le testimonianze coraggiose dei commercianti hanno consentito agli inquirenti di delineare il modus operandi dell'estorsore. Le minacce di violenza e morte, spesso espresse in maniera cruenta come l'immagine di tagliare la gola, erano la chiave per ottenere denaro o merce. Inoltre, è emerso che l'indagato aveva tentato di rubare una bicicletta a un giovane residente in Martinsicuro.

Basandosi sulle prove raccolte durante le indagini, la Procura della Repubblica di Teramo ha emesso un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nei confronti del pregiudicato. I Carabinieri hanno quindi proceduto all'arresto dell'uomo, mettendo fine al suo periodo di intimidazione e assicurando giustizia alle vittime delle sue azioni criminali.