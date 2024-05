Estorsioni e Violenze: 22enne Arrestato a Penne, Vittima Salva Dopo Mesi di Incubo

I Carabinieri di Penne hanno arrestato in flagranza un giovane pregiudicato di 22 anni per il reato di estorsione. La vittima, un 20enne, ha vissuto un incubo durato mesi, durante i quali ha subito minacce e violenze fisiche. In un caso, le percosse furono così gravi da impedirgli di mangiare per giorni.

Il giovane, in preda alla disperazione, ha deciso di denunciare la situazione ai Carabinieri. Dalle indagini è emerso che il 22enne aveva instaurato un rapporto di amicizia con la vittima, che si era poi trasformato in una serie di richieste sempre più insistenti e violente di denaro. La somma estorta ammonta a circa 5000 euro.

La situazione è precipitata quando l'estorsore ha minacciato la vittima con frasi del tipo: "Ti sparo in faccia, ti brucio la macchina, ti sgozzo". L'ultimo episodio scatenante è stato un mancato passaggio in auto, che ha portato a una richiesta di 300 euro, salita poi a 500 euro. La vittima ha denunciato ai Carabinieri, i quali si sono presentati all'appuntamento per la consegna del denaro, arrestando il giovane e sequestrando le banconote.

Durante le successive perquisizioni, nei pressi dell'abitazione dell'arrestato, sono stati trovati droga, un bilancino di precisione e un telefono cellulare, suggerendo un possibile coinvolgimento del giovane anche nel traffico di stupefacenti.

L'arrestato è stato trasferito al carcere di Pescara in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.