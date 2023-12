Evacuazione Drammatica alla Rsa San Rocco: Anziani Sgomberati a Causa di Bollette Non Pagate

La notte è stata buia e fredda per i ventidue anziani ospiti della residenza per anziani San Rocco di Collelongo, che hanno vissuto quasi ventiquattro ore senza corrente elettrica. Le stanze illuminate solo dalle luci delle torce hanno creato uno scenario spettrale, spingendo le autorità a intervenire d'urgenza.

L'evacuazione è stata necessaria e tempestiva: pulmini e ambulanze hanno trasferito gli anziani presso la residenza dei Marsi San Bartolomeo di Avezzano. I pazienti in condizioni più gravi sono stati trasportati a bordo delle ambulanze.

La struttura di Collelongo, priva di corrente elettrica da giorni, aveva tentato di far fronte alla situazione con un gruppo elettrogeno, ma quest'ultimo si è guastato nella giornata precedente, aggravando ulteriormente la criticità della situazione.

Il sindaco Rosanna Salucci ha preso la decisione dell'evacuazione dopo aver constatato la morosità delle utenze da parte dei proprietari e aver ottenuto l'approvazione dalla prefettura. Lo sgombero, avvenuto nella notte sotto la supervisione dei carabinieri, ha suscitato amarezza e preoccupazione per il destino degli anziani trasferiti, soprattutto per il modo repentino e difficile in cui è avvenuto.

Il sindaco ha espresso la sua delusione riguardo alla chiusura della struttura, sottolineando che avrebbe preferito una risoluzione più serena della situazione. Ha anche evidenziato gli sforzi dell'amministrazione comunale per supportare la Rsa, sottolineando la difficoltà di gestire la situazione in modo diverso.

La Rsa San Rocco era già stata al centro dell'attenzione meno di venti giorni fa, a causa di una protesta dei dipendenti che erano ancora in attesa di ricevere i loro stipendi. Un problema che persiste da anni, senza una soluzione definitiva. La struttura è gestita dalla cooperativa sociale San Rocco.