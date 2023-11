Evasione degli Arresti Domiciliari: Giovane di Spoltore Arrestato Tre Volte in Due Settimane

Nelle ultime due settimane, un giovane di 23 anni di Spoltore è stato arrestato per ben tre volte, poiché è stato trovato fuori dalla sua abitazione nonostante fosse sotto arresti domiciliari. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara.

Questi episodi di arresto si sono verificati il 21 ottobre, il 5 e il 6 novembre scorsi. Nel caso più recente, il 5 novembre, il giovane è stato fermato mentre passeggiava sul Ponte Capacchietti di Pescara, a Spoltore. In precedenza, aveva tentato di superare la recinzione di una residenza privata. Le forze dell'ordine di Spoltore, dopo aver esaminato il sistema di videosorveglianza della casa, sono state in grado di identificare il responsabile. Successivamente, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver danneggiato il sensore del sistema di allarme dell'abitazione.

Ogni volta che è stato arrestato, il giovane è comparso dinanzi all'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e ha disposto il suo ritorno agli arresti domiciliari.