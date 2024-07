Ex Sevel in Rivolta: Scioperi Programmati Contro Cassa Integrazione e Delocalizzazione

In risposta alla cassa integrazione e alle politiche del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, i Cobas ex Sevel di Atessa hanno annunciato una serie di scioperi che coinvolgeranno i turni produttivi e gli straordinari obbligatori. Le proteste mirano a contrastare quella che viene percepita come una strategia di delocalizzazione della produzione in Paesi con manodopera a basso costo, come la Polonia.

In una nota, i Cobas esprimono dubbi sulla presunta crisi del mercato dei furgoni, sospettando che sia un pretesto per spostare la produzione. La cassa integrazione, già avviata, coinvolgerà inizialmente 400 lavoratori, con una riduzione della produzione del 30%, impattando anche sull'indotto.

Di seguito, il comunicato completo dei Cobas:

“Lavorare bene non è lavoro straordinario. Lo straordinario porta la cassa integrazione!”

“Se per Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il clima con Stellantis è cambiato, noi diciamo che qui mancano le garanzie, perché il mercato dell’auto italiana è in caduta libera. Ora anche nell'ex Sevel è iniziata la cassa integrazione che inizialmente coinvolgerà 400 lavoratori: durante questo periodo la produzione scenderà del 30%, coinvolgendo tutto l’indotto. Mentre nello stabilimento 'specchio' in Polonia aumentano i turni e in Francia la crisi non si sente. La domanda dei furgoni è veramente in calo o è in atto la riduzione dei costi che ha intrapreso il signor Carlo Tavares da quando è alla guida di Stellantis? Noi Cobas siamo per una linea trasparente secondo il principio 'lavorare bene, per poter lavorare tutti!' Il 'lavorare bene' per i capitalisti si traduce in 'produttività', cioè spesso 'straordinario'. Perciò diciamo basta a eventuali recuperi produttivi e straordinari obbligatori proclamando sciopero:

– Sui recuperi e straordinari obbligatori di tutti i sabati, su ogni turno produttivo (del 6, 13, 20 e 27 luglio 2024) alla Stellantis Atessa Plastic Unit S.p.A. (ex FCA Plastics Unit); – Sui recuperi e straordinari obbligatori di tutte le domeniche, su ogni turno produttivo (del 7, 14, 21 e 28 luglio 2024) alla Stellantis Atessa Plastic Unit S.p.A. (ex FCA Plastics Unit).”