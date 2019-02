Ex allenatore di baseball, condannato a 12 anni per violenza sessuale su minori

Il Tribunale di Chieti ha condannato a 12 anni di reclusione R.F., il 52enne di origini venezuelane, ex agente di commercio ed ex allenatore di baseball, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di nove bambini di età compresa fra 8 e 13 anni.

Secondo l'accusa, approfittando del suo ruolo di allenatore avrebbe abusato in diverse circostanze e luoghi. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ieri, al termine di una camera di consiglio durata poco più di due ore.

L'imputato, che era stato presente in aule per tutto il procedimento, non era in aula quando è stato letto il dispositivo.

Il pm Giuseppe Falasca aveva chiesto la condanna a 10 anni.

L'uomo, che ha avuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è stato condannato anche al risarcimento dei danni alle parti civili, ovvero i genitori e le piccole vittime oltre alla Asd Chieti Baseball e alla Federazione italiana baseball, e ad una provvisionale che complessivamente ammonta a 322mila euro.