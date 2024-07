Falsi Incidenti, L'Inchiesta Si Amplia: 50 Nuovi Indagati e Nuovi Sequestri

L’inchiesta sui falsi incidenti stradali, che ha già visto coinvolte 76 persone, si sta estendendo ulteriormente. Il giudice Luca De Ninis ha ordinato l’iscrizione di oltre 50 nuovi indagati, tra cui avvocati, medici e altri professionisti implicati in 41 sinistri falsi scoperti dalle indagini della squadra mobile di Chieti e della Guardia di Finanza.

Oltre alle 14 misure cautelari già emesse, l’inchiesta ora include un numero crescente di figure professionali, tutte accusate di partecipare a un sofisticato schema di frodi assicurative. Tra i nuovi indagati figurano nomi noti come gli avvocati Marco Francioni e Massimiliano Ceddia e i medici Gabriella Ottaviano e Giuliano Pace, insieme a una serie di altri professionisti che, secondo il giudice, sono fortemente sospettati di essere coinvolti.

La banda, guidata dall’avvocato Alfonso Zinni, continua a operare nonostante la pressione delle forze dell’ordine. La crisi interna generata dalle indagini e l’allontanamento di uno degli indagati, Gaetano Petrilli, non hanno dissuaso il gruppo. Al contrario, Zinni e i suoi collaboratori, tra cui Pierpaolo Iungano e Domenico Fragaglia, avrebbero intensificato i loro sforzi per trovare nuovi adepti e continuare le attività illecite, in risposta alla mancanza di risorse finanziarie.

Le perquisizioni effettuate ieri hanno portato al sequestro di documentazione rilevante e alla raccolta di ulteriori prove, inclusi i computer degli indagati. I sospetti riguardano nuovi materiali destinati alle frodi assicurative, ma ulteriori verifiche sono necessarie per confermare la loro rilevanza.

I prossimi passi includeranno gli interrogatori di garanzia degli indagati, che saranno assistiti da avvocati come Vittorio Supino, Vincenzo Brunetti, Francesca Chichiricò, Claudio Paolone e Luca Torino Rodriguez.