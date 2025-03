Famiglia abruzzese rischia la vita: intossicata da monossido di carbonio, trasferita d'urgenza

Una famiglia di quattro persone in Abruzzo è stata gravemente intossicata dal monossido di carbonio a causa di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento domestico; trasferiti d'urgenza a Roma per cure specialistiche.

Nella serata del 12 marzo 2025, una famiglia composta da padre, madre e due figli è stata vittima di una grave intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione in un piccolo comune dell'Abruzzo. La causa dell'incidente è stata attribuita a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento domestico, che ha provocato la dispersione del pericoloso gas nell'ambiente.

I sintomi dell'intossicazione da monossido di carbonio possono includere nausea, debolezza, vertigini, cefalea e disturbi visivi. In casi più gravi, l'esposizione può portare a coma, convulsioni e persino alla morte.

Grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori, la famiglia è stata stabilizzata e successivamente trasferita presso un centro specializzato a Roma per ricevere trattamenti specifici, tra cui la terapia iperbarica, fondamentale in casi di intossicazione grave da monossido di carbonio.

Il monossido di carbonio è un gas inodore, incolore e insapore che si forma durante le combustioni incomplete, spesso a causa di impianti di riscaldamento malfunzionanti o scarsamente ventilati. La sua elevata affinità con l'emoglobina impedisce il corretto trasporto dell'ossigeno nel sangue, causando ipossia tissutale.

Per prevenire tali incidenti, è essenziale garantire una manutenzione regolare degli impianti di riscaldamento, assicurare una ventilazione adeguata degli ambienti e installare rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni. Questi dispositivi possono allertare gli occupanti in caso di presenza del gas, offrendo un margine di tempo per evacuare e chiamare i soccorsi.

Inoltre, è fondamentale sensibilizzare la popolazione sui rischi associati al monossido di carbonio e sulle misure preventive da adottare, al fine di ridurre il numero di incidenti domestici correlati a questo pericoloso gas.

La comunità locale è scossa dall'accaduto e si stringe attorno alla famiglia colpita, augurando una pronta guarigione e sottolineando l'importanza della prevenzione per evitare future tragedie.