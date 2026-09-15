Famiglia del bosco, svolta dopo dieci mesi: i bambini tornano a casa

Prima giornata a Palmoli per i tre figli di Nathan e Catherine dopo mesi nella struttura protetta: il ricongiungimento procederà gradualmente sotto controllo sociale.

Una giornata attesa da mesi per la cosiddetta “famiglia del bosco”. I tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham tornano oggi, per alcune ore, a Palmoli, il paese del Chietino dove vivevano insieme ai genitori prima del loro trasferimento in una struttura protetta.

Non si tratta ancora del ricongiungimento definitivo, ma della prima tappa concreta del percorso stabilito dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Terminata la permanenza con i genitori, infatti, i bambini dovranno fare ritorno nella casa famiglia dove sono ospitati dal novembre 2025.

Il provvedimento depositato all'inizio di settembre ha aperto la strada a un riavvicinamento progressivo, seguito e monitorato dai servizi sociali. La prima fase prevede incontri diurni con Nathan e Catherine; da ottobre, secondo quanto riferito dall'avvocato Simone Pillon, dovrebbero invece iniziare anche i pernottamenti con la famiglia durante i fine settimana.

Per i bambini è un ritorno particolarmente significativo. Erano stati allontanati dal casolare il 20 novembre 2025, in seguito al provvedimento con cui era stata sospesa la responsabilità genitoriale. Da allora non avevano più fatto ritorno nell'abitazione immersa nel verde nella quale erano cresciuti.

A Palmoli l'attesa è stata grande. Il sindaco Giuseppe Masciulli ha raggiunto la zona del campo sportivo, dove si trova l'abitazione concessa gratuitamente dal Comune alla coppia anglo-australiana. Nathan e Catherine, tuttavia, si trovano nel casolare immerso nel bosco, quello al centro della vicenda e sul quale sono previsti interventi di ristrutturazione.

L'area dell'abitazione è stata recintata per tutelare la privacy della famiglia in una giornata particolarmente delicata. Catherine ha chiesto alle persone presenti di mantenersi a distanza.

Il ritorno di oggi non chiude quindi una vicenda giudiziaria e familiare iniziata mesi fa, ma segna un passaggio importante verso l'obiettivo del ricongiungimento familiare. I giudici hanno scelto un percorso graduale, durante il quale l'intero nucleo continuerà a essere seguito dai servizi competenti.

Parallelamente partirà anche un altro capitolo importante per i tre minori. Dal 16 settembre è previsto l'ingresso a scuola: i due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare, mentre la sorella maggiore la quarta. Anche l'inserimento scolastico sarà graduale e organizzato in modo da consentire la prosecuzione degli incontri con i genitori.

La famiglia guarda ora alle prossime tappe. Se il programma procederà secondo quanto stabilito, da ottobre i bambini potranno trascorrere con Nathan e Catherine periodi più lunghi, comprendenti anche le notti dei fine settimana. Il percorso resta sottoposto al monitoraggio dei servizi sociali, in vista di un possibile ritorno definitivo dei tre minori con i genitori.