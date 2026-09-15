Meteo, crollano le temperature: fino a otto gradi in meno sull’Italia

Dopo giornate ancora quasi estive cambia lo scenario sull’Italia: da giovedì aria nord-atlantica farà scendere bruscamente le temperature, portandole localmente sotto le medie stagionali.

L'estate settembrina sta per subire una brusca battuta d'arresto. Dopo giornate caratterizzate da temperature superiori alle medie climatiche, con valori massimi ancora vicini a quelli tipici della stagione estiva, sull'Italia è atteso un deciso calo termico che potrebbe raggiungere localmente i 6-8 gradi nell'arco di appena 24 ore.

A determinare il cambiamento sarà l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da aria più fresca proveniente dalle alte latitudini. Il fronte raggiungerà inizialmente il Nord Italia per poi attraversare progressivamente le regioni centrali e, successivamente, il Mezzogiorno.

Fino a mercoledì 16 settembre, tuttavia, su buona parte del Centro-Nord continuerà a dominare una situazione quasi estiva. Le temperature massime potranno raggiungere diffusamente i 28-30°C, valori superiori alla norma del periodo ma senza gli eccessi registrati durante le principali ondate di calore dell'estate.

Proprio mercoledì inizieranno però a comparire i primi segnali del cambiamento. Al Nord-Ovest le temperature tenderanno già a diminuire per effetto dell'aumento della nuvolosità e dell'arrivo delle prime precipitazioni. Sul resto del Paese i valori rimarranno invece stabili o potranno registrare un ulteriore lieve aumento, soprattutto lungo il versante adriatico.

La vera svolta arriverà giovedì 17 settembre. L'ingresso della perturbazione, associato a piogge e temporali, provocherà una sensibile diminuzione delle massime su gran parte delle regioni settentrionali. Il calo più marcato è previsto al Nord-Est, dove rispetto a mercoledì si potranno perdere anche 6-8°C.

La diminuzione sarà evidente anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre lungo il medio Adriatico e all'estremo Sud gli effetti dell'aria fresca arriveranno con qualche ora di ritardo. In alcune zone di Puglia, Calabria e Sardegna potranno quindi resistere temporaneamente valori leggermente superiori alle medie stagionali.

Non sarà soltanto una conseguenza delle precipitazioni. Dietro il fronte perturbato affluirà infatti una massa d'aria più fresca di origine nord-atlantica, capace di riportare le temperature su valori più consoni alla seconda metà di settembre e, localmente, persino al di sotto della media climatica.

Venerdì 18 settembre il calo termico raggiungerà progressivamente anche il Sud Italia. Le temperature dovrebbero rientrare generalmente nelle medie del periodo, mentre qualche valore leggermente superiore alla norma potrà ancora resistere soprattutto tra Puglia e Calabria.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato anche da un rinforzo della ventilazione e da mari che tenderanno a diventare mossi o molto mossi. L'effetto combinato di vento, maggiore nuvolosità e temperature inferiori renderà quindi la sensazione termica decisamente diversa rispetto alle giornate quasi estive di inizio settimana.

Nel weekend del 19 e 20 settembre lo scenario dovrebbe differenziarsi nuovamente tra le varie aree del Paese. Al Nord è possibile una lieve ripresa delle temperature, favorita dal progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre al Sud il termometro potrebbe perdere ancora qualche grado.

In particolare, sulla Sicilia i valori potrebbero risultare inferiori alle medie stagionali, mentre sul resto del Mezzogiorno il clima dovrebbe assumere caratteristiche decisamente più settembrine.

L'evoluzione del fine settimana presenta comunque ancora margini di incertezza. Le ultime proiezioni confermano una fase atmosferica molto dinamica, con il Mediterraneo interessato da sistemi depressionari e nuovi impulsi instabili. Sabato, in particolare, piogge e temporali potrebbero concentrarsi sul Centro-Sud e sulla Sicilia.

Il dato più significativo resta dunque l'entità dello sbalzo termico previsto tra mercoledì e giovedì: in alcune zone del Nord Italia si passerà rapidamente da massime prossime ai 30°C a valori inferiori anche di 6-8 gradi. Un cambio di passo netto che, almeno temporaneamente, riporterà sull'Italia un clima decisamente più vicino all'autunno meteorologico.