Famiglia nel bosco, Pillon chiede silenzio: niente cronisti davanti ai giudici aquilani

Il legale della coppia invita cronisti e televisioni a restare lontani dal Tribunale per proteggere i bambini da nuove tensioni durante la prossima udienza aquilana.

La difesa della cosiddetta famiglia nel bosco chiede che la prossima udienza davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila si svolga senza la presenza di giornalisti e troupe televisive. L’appello arriva dall’avvocato Simone Pillon, legale della coppia impegnata nel procedimento per ottenere il ricongiungimento con i tre figli, trasferiti in una casa famiglia nel novembre 2025.

In una nota, Pillon ha riconosciuto il ruolo svolto dalla stampa all’interno del sistema democratico, chiedendo tuttavia maggiore riservatezza in occasione dell’udienza. Secondo il legale, l’attenzione dei media potrebbe infatti rappresentare un ulteriore motivo di stress per i minori, già chiamati ad affrontare una giornata caratterizzata da importanti adempimenti giudiziari.

L’istanza per il ritorno dei bambini con i genitori è stata depositata il 25 giugno 2026. Il documento, composto da 99 pagine, ricostruisce la vicenda processuale e richiama i nuovi accertamenti acquisiti dalla difesa. Secondo quanto sostenuto nell’atto, consulenti ed esperti coinvolti avrebbero evidenziato la necessità di favorire in tempi rapidi il rientro dei minori nel nucleo familiare. La decisione spetta ora ai giudici aquilani.