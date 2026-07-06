Paura in mare: anziano e quattro bagnini salvati dalla Guardia Costiera

Un uomo di 83 anni finisce in difficoltà tra le onde. Quattro assistenti intervengono, poi vengono recuperati dalle unità navali della Capitaneria di Porto pescarese.

Momenti di forte apprensione nelle acque davanti al litorale di Pescara, dove un uomo di 83 anni si è trovato in seria difficoltà mentre il mare era particolarmente agitato. L’episodio si è verificato sabato 4 luglio, in una giornata caratterizzata da condizioni meteomarine sfavorevoli lungo la costa abruzzese.

Dopo essersi accorti di quanto stava accadendo, quattro assistenti bagnanti sono entrati immediatamente in azione. I soccorritori hanno raggiunto l’anziano utilizzando due pattini di salvataggio, riuscendo a sostenerlo e a mantenerlo in condizioni di sicurezza nonostante le onde e le difficoltà provocate dal mare mosso.

La situazione ha però reso necessario anche l’intervento della Guardia Costiera di Pescara. Sul posto sono arrivate la motovedetta CP 828 e l’unità GC 134, impiegate per completare l’operazione e riportare tutti a terra senza ulteriori rischi.

I militari hanno recuperato sia il bagnante sia i quattro assistenti che avevano prestato il primo soccorso. Le cinque persone sono state trasbordate a bordo dell’unità navale e successivamente accompagnate in sicurezza sulla terraferma.

L’intervento si è concluso positivamente grazie alla rapidità dei bagnini e al coordinamento con gli equipaggi della Capitaneria di Porto. Nella stessa giornata il mare agitato ha richiesto diversi soccorsi tra Pescara e altre località della costa: tra gli episodi segnalati anche quello di un padre con il figlio rimasti in prossimità di un pennello e quello di un canoista spinto contro gli scogli.