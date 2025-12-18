Famiglia nel bosco, l’avvocato rompe il silenzio: troppe ricostruzioni errate sul caso

Marco Femminella interviene in tv sulla vicenda di Palmoli, denunciando informazioni fuorvianti e auspicando una soluzione rapida, nel rispetto della giustizia e della riservatezza.

Sulla vicenda della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli interviene l’avvocato Marco Femminella, legale incaricato della difesa, che esprime forte preoccupazione per la diffusione di notizie inesatte e ricostruzioni fuorvianti circolate nelle ultime settimane. L’avvocato ha affidato le sue dichiarazioni alla trasmissione “Storie Italiane” su Rai1, condotta da Eleonora Daniele, sottolineando la necessità di riportare il dibattito su un piano di equilibrio, verità e rispetto istituzionale.

Secondo Femminella, troppe informazioni stanno emergendo in modo non corretto, contribuendo a generare una narrazione distorta della vicenda. A destare particolare perplessità, ha spiegato, è il fatto che alcune affermazioni ritenute imprecise provengano anche da figure istituzionali, dalle quali ci si aspetterebbe un livello maggiore di prudenza e riservatezza, considerata la delicatezza del caso e l’impatto umano e mediatico che esso comporta.

Il legale ha chiarito di non voler alimentare quella che definisce una vera e propria mistificazione del procedimento, ribadendo che il lavoro della difesa si è svolto nel pieno rispetto delle regole. «Abbiamo lavorato – ha spiegato – fornendo elementi che, a nostro giudizio, sono idonei a superare le criticità che hanno condotto a questa fase così dolorosa». Un riferimento diretto all’attività difensiva messa in campo per chiarire le circostanze che hanno portato all’attuale situazione.

Femminella ha inoltre evidenziato come anche la famiglia viva questo momento in una condizione di attesa e incertezza, confidando che l’attenzione istituzionale e giudiziaria possa tradursi in tempi rapidi in una decisione. In questo senso, l’auspicio espresso pubblicamente è che il caso possa trovare una risoluzione prima di Natale, permettendo di chiudere una fase segnata da forte sofferenza emotiva.

Nel suo intervento, l’avvocato ha richiamato implicitamente il principio secondo cui la giurisdizione non si esercita attraverso l’esposizione mediatica, ma tramite la ricerca della giustizia, nel rispetto delle persone coinvolte e dei loro diritti. Un messaggio che invita a mantenere alta l’attenzione sul caso, ma evitando semplificazioni e anticipazioni che rischiano di compromettere la corretta comprensione dei fatti.