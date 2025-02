Febbraio cambia faccia: dall'inverno rigido a un weekend decisamente più mite

Una settimana che inizia con temperature basse al Nord, ma che culminerà con valori sopra la media, soprattutto nel weekend, grazie all’arrivo di aria più mite.

La seconda metà di febbraio presenta un clima inizialmente rigido, con correnti fredde che interesseranno soprattutto il Centro-Nord nei primi giorni della settimana. Le temperature resteranno in linea con la media stagionale, ma l'alta pressione in arrivo giovedì porterà un graduale aumento termico, con il weekend che vedrà valori decisamente superiori alla norma.

Lunedì e martedì, le temperature resteranno stabili, con gelate notturne diffuse al Centro-Nord e valori massimi che potrebbero essere lievemente sotto la media, soprattutto al Nord. Le giornate saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso, con disturbi più intensi al Nord e su alcune zone del Sud.

Giovedì e venerdì, invece, si assisterà a un progressivo aumento delle temperature, in particolare al Centro-Nord, dove le massime e le minime supereranno la media stagionale. Il Sud Italia resterà sostanzialmente in linea con i valori normali, sebbene alcune aree come la Puglia e la Sardegna potrebbero registrare temperature più alte.

La tendenza per i prossimi giorni prevede un'alternanza di nuvolosità variabile e precipitazioni isolate su alcune regioni, ma con il ritorno del sole previsto soprattutto al Nord per giovedì 20 e venerdì 21 febbraio. Nel weekend, le temperature continueranno a salire, segnando l'inizio di una fase più mite, che contrasterà con il freddo iniziale della settimana.